‘San Pio’ | la lettera di un paziente | “Grazie a medici e infermieri”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo lacon cui Pietro Antonio Barone ringrazia il personale delPio di Benevento’: “Vorrei fare un ringraziamento doveroso agli operatori del pronto soccorso dell’Azienda Ospedalieradi Benevento.che, nonostante la drammatica situazione lavorativa che sono chiamati a sostenere, non si risparmiano e che con dedizione e abnegazione si spendono al servizio di noi utenti. Sono entrato nella mattinata di giovedì 29 dicembre e preso in consegna dal personale per una crisi ipertensiva. Nonostante ci fosse veramente pochissimo personale sono stato avviato con celerità alle prime cure e ai primi esami. Nessuno si è risparmiato nelle varie stanze del pronto soccorso dimenandosi tra una barella e l’altra ...

Estense.com

Santi nel cielo, amici sulla terra, entrambi proclamati Dottori della Chiesa nel 1568 daV. Per questa comunione di vita in Cristo la Chiesa ricorda nello stesso giornoBasilio Magno (c. 329 - 379) eGregorio Nazianzeno (c. 329 - 390), che appartengono al gruppo dei "Padri ...... Arciprete emerito della Basilica Papale diPaolo fuori le Mura , è nato il 28 maggio 1934 a ... ha insegnato filosofia al Pontificio seminario regionale pugliese "XII" a Molfetta. Nel 1961 è ... La primavera dei proverbi ferraresi | estense.com Ferrara