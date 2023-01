Sampdoria | Lammers | ' sono contento e orgoglioso di essere qui'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) "Le prime impressionipositive, tutti nel club mi hanno aiutato fin da subito per farmi già sentire a casa.molto felice di questo e non vedo l'ora che ricomincino le partite". Così ai ...

La Gazzetta dello Sport

Così ai canali ufficiali del club si presenta il nuovo attaccante dellaSamarrivato in prestito dall'Empoli ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. "Sono contento e ...(3 - 5 - 2): Audero; Bereszynski, Colley, Amione; Leris, Rincon, Villar, Verre, Augello; ... Contini, Ravaglia, Murillo, Conti, Murru, Yepes, Vieira, Trimboli, Pussetto,. Allenatore: ... Lammers, Nuytinck, ora Dragovic: rivoluzione Samp con un occhio al bilancio Due innesti per Dejan Stankovic. Bram Nuytinck e Sam Lammers sono nuovi calciatori della Sampdoria. Il forte difensore olandese - dopo sei anni all'Udinese - arriva a titolo definitivo all'ombra della ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...