Sampdoria | il futuro di Contini è ancora blucerchiato

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nikita Contini vuole continuare alla Sampdoria fino al termine della stagione e non vuole tornare al Napoli, dove sarebbe il terzo portiere Emergono importanti novità sul futuro di Nikita Contini. Il portiere classe '96 avrebbe comunicato al Napoli di non voler fare ritorno a gennaio, proseguendo così la sua avventura alla Sampdoria fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile interruzione del prestito durante la sessione invernale di calciomercato, ma Contini non intende ricoprire il ruolo di terzo portiere in Campania. Al momento, salvo clamorosi colpi di scena, il nome del portiere non rientra nella trattativa tra le società per Bartosz Bereszynski e Alessandro Zanoli.