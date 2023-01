Sampdoria Goal Collection 2022 | tutti i gol dell’anno solare

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Laè pronta: 29 gol compressi in un video di 8 minuti abbondanti,da vedere. Si comincia con il mancino di Gabbiadini con il Cagliari e si va avanti a tutta velocità fino al tocco sotto misura di Colley a Cremona. Nel mezzo tante reti con le firme di Quagliarella, Sabiri, Djuricic e di molti altri. Sul canale ufficiale YouTube vi aspettanoi centri blucerchiati in Serie A e in Coppa Italia nel corsoche sta volgendo al termine. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

