Salviamo la famiglia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “E si farà l'amore, ognuno come gli vaAnche i preti potranno sposarsiMa soltanto a una certa età E senza grandi disturbi qualcuno spariràSaranno forse i troppo furbiE i cretini di ogni età” Chi di voi ricorda questa struggente quanto meravigliosa canzone di Lucio Dalla “ L’anno che verrà”? Se l’aveste dimenticata o non la conosceste, Vi invito ad andarvela a sentire su You tube, o dove volete voi. E’ una lettera di speranza che Lucio Dalla scrive a un amico, pare imprigionato per motivi politici, facendo il resoconto dell’anno appena trascorso e delle aspettative di quello che verrà, esortandolo a non dimenticare l’importanza di essere, di esistere, a prescindere da quello che di brutto o di bello ci sia o stia capitando. In epoca di ingiustizie sociali sempre più gravi, cambiamenti climatici radicali, pandemie tutt’altro che archiviate (basti vedere che in Cina, là dove tutto è ...