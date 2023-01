Salto con gli sci | Tournée 4 trampolini 2023 Innsbruck | il camaleonte capace di cambiare il corso delle Tournée

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Da oltre mezzo secolorecita costantemente il ruolo di terza tappa della Vierschanzentournee. Per la verità, il capoluogo del Tirolo ha assunto una collocazione differente solamente quattro volte. In tre occasioni (1956-57, 1961-62 e 1962-63) è stato il secondo appuntamento, mentre nel 1971-72 ha avuto l’onore di rappresentare l’atto inaugurale. STORIA Si gareggia sul Bergiselschanze, trampolino che prende il nome dalla collina meridionale rispetto al centro della città, denominata appunto “Monte Isel”. L’impianto è quello con la storia più ricca di grandi eventi, ma paradossalmente anche quello dove si sono disputate meno gare valevoli per la! D’altronde qui si sono tenute due edizioni dei Giochi olimpici invernali (1964 e 1976), nonché tre dei Mondiali di sci nordico (1933, 1985, 2019). Cionondimeno, se guardiamo ...

Salto con gli sci femminile: Eva Pinkelnig vince gara-2 a Ljubno, ottima sesta Lara Malsiner. Spaventosa caduta di Bogataj Sono tanti gli argomenti che si legano a gara-2 di Ljubno, valida tanto per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile quanto per il Silvester Tournament. A vincere competizione ed evento è l'a ...