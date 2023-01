Salernitana | Tripaldelli l’alternativa a Zortea per la fascia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo con l’Atalanta per, laè interessata adella Spal Laè sempre alla ricerca di un sostituto di Pasquale Mazzocchi per ladestra. Il preferito resta Nadir, ma l’Atalanta chiede 1 milione di euro per il prestito. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in caso di mancato accordo con i nerazzurri, la squadra campana ci proverebbe per Alessandrodella Spal. L'articolo proviene da Calcio News 24.