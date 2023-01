Salernitana | si complica il trasferimento di Isco | la situazione

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Siildialla. Lo spagnolo chiede circa 6,5 milioni per un anno e mezzo di contratto Sembrava un sogno e forse rimarrà così. Si èto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ildialla. Il centrocampista avrebbe infatti sul tavolo offerte di Wolverhampton e MLS e chiederebbe circa 6,5 milioni per un anno e mezzo di contratto, cifra che i granata non potrebbero permettersi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato: si complica il trasferimento di Isco alla Salerniatana. Difficile che il calciatore spagnolo sbarchi in Italia per via delle sue richieste di stipendio.