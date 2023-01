Salernitana | Ochoa è pronto per il Milan L’Arechi si prepara al pienone

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lasiall’impegno col. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro tattico. L’allenamento si è concluso con un lavoro sulle palle inattive. Certo l’esordio aldel fresco acquisto: il portiere messicano difenderà i pali granata per il match contro i rossoneri, squadra contro la quale Nicola fece il suo debutto alla guida dei granata nella passata stagione. Nonostante la giornata feriale,a vestirsi a festa. Circa 30mila le presenze previste alle 12.30, con una larga rappresentanza rossonera. La seduta di rifinitura in vista della gara di mercoledì contro ilè fissata per domani alle ore 11:00 presso il C.S. “Mary Rosy”. ...

SOS Fanta

Queste le probabili formazioni:(3 - 5 - 2) :; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...LE PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2):; Bronn, Daniliuc, Fazio; Sambia, Vilhena, Radovanovic, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. All. Nicola MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; ... Sky: “Salernitana, Ochoa subito titolare alla ripresa. Quando poi tornerà Sepe…” Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'anno nuovo si è aperto con il... conto alla rovescia: la Salernitana aspetterà altre 48 ore l'Atalanta, Zortea e il suo entourage. Se il cerchio non sarà chiuso ...