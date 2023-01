Salernitana-Milan | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo la pausa Mondiale, ilriabbraccia il campionato contro laper la sedicesima giornata di Serie A (in diretta su Sky Sport,...

Utd - Bournemouth CALCIO - SERIE A 12:3012:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - ...Mercoledì contro latoccherà così ancora una volta a Ciprian Tatarusanu. L'esperimento ... Il futuro della porta del, però, resta davvero tutto da scrivere. Sulle condizioni del ...Chi spera in un passo falso degli azzurri sarà il Milan, impegnato nella gara delicata contro la Salernitana all’Arechi. I rossoneri, infatti, hanno acquistato Devis Vasquez, estremo difensore colombi ...Secondo Tuttosport, viste le difficoltà del Milan in attacco a causa degli infortuni, Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, starebbe pensando a più alternative per il ruolo di prima punta: "A pochi ...