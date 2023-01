Salernitana-Isco | sorpresa dalla Serie A | due big meditano sull’assalto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo l’addio al Siviglia, il futuro diè ancora da definire. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato alla, che avrebbe allacciato i rapporti con l’entourage del calciatore. Un colpo che potrebbe infiammare la piazza, anche se la concorrenza non è poca. Infatti negli ultimi giorni anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha mostrato interesse per il calciatore spagnolo. Dopo essere stato più volte accostato all’Italia, adesso il futuro del centrocampista offensivo spagnolo potrebbe essere proprio inA.A Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non soloe Fiorentina, che sono in vantaggio, sono interessate al calciatore. Infatti anche Roma e Lazio starebbero seguendo il calciatore. Le due squadre ...

Corriere dello Sport

- Dopo l'addio al Siviglia ,è ancora in cerca di una nuova squadra. Tra i club a cui lo spagnolo è stato proposto c'è anche la, che al momento non ha ancora dato ...... destinazione a sopresa: sbarco in Serie A Nel pomeriggio è arrivata la clamorosa indiscrezione secondo la qualepotrebbe approdare in Serie A a gennaio , e precisamente alla. A ... Salernitana, clamoroso bis: ora il sogno è Isco Non solo Sarr del Tottenham e lo svincolato Isco: la Salernitana pensa in grande anche nel reparto difensivo guardando in casa bianconera ...Potrebbe essere Isco il grande colpo di Gerry Cardinale. Il Milan visto nelle amichevoli di preparazione prima della ripresa del campionato ha mostrato lacune evidenti. Occorre intervenire sul mercato ...