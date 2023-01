Saldi invernali | al via in Basilicata e Sicilia | dal 5 gennaio nel resto d' Italia

Corriere della Sera

Codacons: 'all'insegna dell'incertezza per le famiglie' Per il Codacons 'mai come quest'anno ipartono all'insegna dei dubbi e dell'incertezza da parte delle famiglie'. I principali ...I periodi promozionali di fine stagione partiranno il 5 gennaio quasi in tutto il Paese, tranne che in tre regioni. La data finale è invece molto spesso diversa da zona a zona. Ecco tutto quello che c'... Saldi invernali, i più vantaggiosi. Preparare le lista, primo il cappotto Saldi invernali al via da giovedì 5 gennaio, un giorno prima dell’Epifania. La data di inizio delle vendite con gli sconti sulla collezione invernale in… Leggi ...Saldi invernali al via. Si parte in Basilicata e Sicilia, il 3 gennaio in Valle d'Aosta, mentre giovedì 5 in tutte le altre Regioni. Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping ...