Saldi | ecco il calendario delle regioni | in pole Sicilia e Basilicata

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Arriva finalmente la stagione deiinvernali: sono molti gli italiani in attesa che vogliono approfittare del calo dei prezzi post festività natalizie, assaltando negozi per l’acquisto più conveniente. Come di consueto l’avvio deisi avvierà in modo graduale in tutta Italia ed è già disponibile una sorta di quadro generale secondo cui è possibile prepararsi allo shopping sfrenato. Secondo quanto riporta Ansa, da oggi i negozi dellae dellaaprono le saracinesche con dei prodotti già in saldo; domani sarà il turno della Valle d’Aosta e poi dal 5 gennaio toccherà a tutte le altreitaliane. A fare eccezione la provincia di Trento dove non è prevista una data di avvio deiche possono essere svolti liberamente dagli operatori ...

Sky Tg24

quali aggiungere alla vostra shopping list e puntare in occasione dei. MAX&CO. Cappotto Longrun blu in pura lana Credits: it.maxandco.com & OTHER STORIES Cappotto color cammello dal fit ...invernali 2023:il calendario completo Regione per Regione di tutta l'Italia. Si parte tra pochissimi giorni ed alcune L'articoloinvernali 2023, quando iniziano regione per regione: ... Saldi invernali 2023, oggi al via in due regioni: ecco il calendario completo Il cinque gennaio in quasi tutte le regioni d’Italia inizieranno i saldi, che avranno regole e durate differenti: ecco tutte le informazioni utili.Al Cilento Outlet si respira aria di saldi e divertimento. Gli appuntamenti si fondono con l'arrivo della Befana ...