Saldi 2023 | il blazer è il capo su cui puntare per un rientro alla scrivania ultra glamour

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quale miglior modo per inaugurare il nuovo anno se non con dello shopping? Isono ormai alle porte, con siti web che hanno già iniziato i ribassi. Per evitare fastidiosi resi e problemi di vestibilità, è megliosu capi basici da utilizzare tutto l’anno. Rè indiscusso del guardaroba da giorno, quanto quello da sera, ilè l’investimento di cui è impossibile pentirsi. Boxy, sfiancato, a fantasia, cropped o monopetto: è l’evergreen capace di svoltare qualsiasi look. Per tornare in ufficio più fashion di prima o per inaugurare un nuovo guardaroba all’insegna dello stile: giacca, l’affare di stagione. 20 ...

Al via questa settimana la stagione deiinvernali. Si parte da oggi in Sicilia e Basilicata, mentre il 3 inizieranno in Valle d'Aosta e dal 5 gennaio partiranno anche in tutte le altre Regioni d'Italia. Secondo le stime dell'...Con l'inizio del nuovo anno torna il momento più atteso dagli amanti dello shopping. Iniziano infatti iinvernalie come ogni anno si potrà approfittare delle numerose offerte di questo periodo per acquistare capi di abbigliamento e accessori a prezzi super scontati. In molti hanno già le ... Saldi invernali 2023, oggi al via in due regioni: ecco il calendario completo Nuovo anno, eleganza di sempre. 20 blazer, ora in saldo, per un 2023 in grande stile Tra i buoni propositi del nuovo anno c'è anche un guardaroba prova di it-girl Un blazer statement non può mancare, ...