Sacchi | «Bravo Spalletti a giocare con squadre straniere nella pausa | per loro non esistono amichevoli» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Giornale intervista Arrigo. Tra i temi trattati c’è il ritorno in campo della Serie A dopo laper il Mondiale in Qatar. Come sarà la ripresa? «Non lo so dire, non abbiamo precedenti in materia. Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio: se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno. E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo i pregi e mai difetti. Ha avuto un’ottima idea: organizzareconperché per quei club non ci sonoma partite. Sassuolo-Inter, ad esempio, non ha avuto la stessa intensità». Tra gli inseguitori, chi può sperare?: «Anche la Juve ...