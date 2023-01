Ronaldo sceicco | così l' Arabia vuole un altro Mondiale nel deserto

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cristianonon trascorrerà la sua vecchiaia in povertà, nemmeno se dovesse impegnarsi a dilapidare tutto il patrimonio accumulato in vent'anni di carriera. Non c'erano molti dubbi prima, non ce ne sono più ora che ha firmato il contratto che lo legherà all'Saudita nei prossimi otto anni di cui due e mezzo come calciatore dell'Al Nassr (500 milioni netti per il disturbo) e il resto da ambasciatore del progetto saudita di sbarco nel calcio che conta (unmezzo miliardo al netto delle tasse). Tanto per farsi venire un pizzico di sana invidia, CR7 che è uscito con le ossa sportivamente rotte dall'ultimodella sua vita, guadagnerà da qui in poi 385 euro al minuto, 23.184 all'ora, 555.550 al giorno e 16.666.666 (periodico) al mese. Il disturbo di mettere fine alla propria storia di giocatore di ...

