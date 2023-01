“Ronaldo? Prima ho cercato Messi…” | la battuta che sta facendo il giro del mondo

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cristianosarà presentato soltanto domani dall’Al-Nassr intanto il lusitano, in conferenza, incassa un primo pugno nello stomaco Cristianoha salutato l’Europa per accasarsi all’Al-Nassr. La formazione saudita è stata scelta dal campione portoghese per il suo ‘buen retiro’. L’attaccante lusitano, dopo il suo addio burrascoso al Manchester United, riparte a quasi 38 anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...bisognerà capire se dopo la sosta gli azzurri avranno la stessa veemenza formidabile della... Il paragone forze azzardato di Moratti: "Kvaratskhelia comeil Fenomeno Sono giocatori ...Commenta per primo Il tecnico dell'Al - Nassr, l'ex Roma Rudi Garcia , ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad una domanda sul nuovo acquisto Cristiano: 'di lui ho cercato di portare Messi, direttamente da Doha', parole seguite da una sonora risata che tradisce la natura scherzosa della dichiarazione. Chissà se a CR7 sarà piaciuta la ... Ronaldo stava negoziando con un altro club prima di firmare con l’Al Nassr L'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr ha portato con sé molti sentimenti contrastanti: dalla gioia dei tifosi del club arabo, alla delusione di alcuni suoi fans che lo ...Il portoghese pubblica sui social un messaggio per i tifosi dell'Al Nassr, registrato a bordo dell'aereo prima del decollo. A Riad intanto è tutto pronto per la sua presentazione ...