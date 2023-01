Ronaldo più sorridente che mai | è in partenza per l’Arabia Saudita | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’ pronta ad iniziare la nuova avventura di Cristiano. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il portoghese, prima la rescissione del contratto con il Manchester United e poi il deludente rendimento al Mondiale in Qatar. Il Portogallo è stato eliminato ai quarti di finale dalla sorpresa Marocco e l’ex Juventus non è stato in grado di risollevare il risultato. La delusione è durata pochissimo, Cristianoha firmato il contratto da record con l’Al Nassr: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in Arabia. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni.sarà anche ambasciatore della candidatura ...