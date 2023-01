Ronaldo in volo per l' Arabia Saudita | ' Ci vediamo presto ragazzi'

Sportitalia

"Ciao ragazzi, ci vediamo presto" . Queste le parole registrate da Cristianoin un video postato su Instagram dal jet di lusso prima di decollare alla volta di Riad , dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia dell'Al Nassr che ha convinto il portoghese con un ...... Ali Daei, un passato anche in Bundesgliga, e secondo solo a Cristianoper numero di gol con la Nazionale. Le autorità iraniane una settimana fa hanno ordinato ad unW563 della Mahan Air,... Al-Nassr, Cristiano Ronaldo in volo verso l'Arabia: la stories del ... Il portoghese pubblica sui social un messaggio per i tifosi dell'Al Nassr, registrato a bordo dell'aereo prima del decollo. A Riad intanto è tutto pronto per la sua presentazione ...Il portoghese in volo verso l'Arabia Saudita. Nel pomeriggio di martedì la presentazione ufficiale con il suo nuovo club, l'Al Nassr ...