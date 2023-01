(Di lunedì 2 gennaio 2023) Cristianoè arrivato a Riyadh in serata, alla vigiliaa suaai tifosi del club saudita Alcon cui ha firmato per un ingaggio stimato in 200 milioni di euro a stagione ...

La Gazzetta dello Sport

Cristianoè arrivato a Riyadh in serata, alla vigilia della sua presentazione ai tifosi del club ... èin serata all'aeroporto della capitale, ha riferito il canale televisivo pubblico ...Cristianoè arrivato a Riad questa sera, alla vigilia della sua presentazione ai tifosi del club ... che ha giocato fino al Mondiale con il Manchester United, èin serata all'aeroporto ... Ronaldo atterrato in Arabia. Domani la presentazione allo stadio dell'Al Nassr Uno dei più entusiasmanti scontri tra protagonisti potrebbe tuttavia essere ora riproposto proprio dall’Arabia Saudita. Tra le tante squadre, l’Al Hilal sembrerebbe tuttavia più che determinata a conv ...Cristiano Ronaldo è arrivato a Riad questa sera, alla vigilia della sua presentazione ai tifosi del club saudita Al-Nassr con cui ha firmato per un ingaggio stimato in 200 milioni di euro per due anni ...