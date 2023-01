Ronaldo-Al Nassr | nessuno ha comprato i diritti TV del campionato saudita

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nessun emittente televisiva avrà la possibilità di trasmettere il debutto di Cristianocon la maglia dell’AlDopo l’annuncio del suo trasferimento in Arabia, c’è grande attesa per il debutto di Cristianocon la maglia dell’Al. L’ex Juventus potrebbe debuttare già giovedì 5 gennaio nella sfida casalinga contro l’Al Taee. Nonostante la grande curiosità però, la partita non sarà visibile in TV perché nessuna emittente hadel massimodi calcio dell’Arabia. L'articolo proviene da Calcio News 24.