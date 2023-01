Rompere i confini convenzionali | l’arte e il misticismo di Chloe Chen e le sue illustrazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’illustratrice emergente(Yanran) ha solo 17 anni, ma le sue disegni surrealisti hanno già portato a collaborazioni con marchi come Moleskine e Balenciaga. Studiando in Giappone, la giovane artista cinese ha preso in mano un pennello per la prima volta a tre anni. A 13 anni, aveva iniziato a creare straordinariericche di immaginazione e creatività. La maggior parte del suo lavoro scava nel mondo dei sogni, dove il tempo e lo spazio non hanno limitazioni. All’apparenza, l’universo artistico dipotrebbe sembrare giocoso e leggero, spesso con ragazze immmerse nello spazio intangibile tra l’innocenza dell’infanzia e l’adolescenza scettica. Ma avvicinandosi al quadro, ci si tuffa a capofitto in un regno perplesso dove incubi e misteri si mescolano a riflessioni profonde sulla propria anima. ...