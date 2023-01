Roma | mutilavano i cadaveri del cimitero di Prima Porta | 16 a processo L’Ama | “Danni per 500mila euro”

(Di lunedì 2 gennaio 2023)i corpi dei defunti per gettarli nell’ossario comune. Sotto accusa 16 persone, tra dipendenti dele impresari funebri, che offrivano alle famiglie un’alternativa a buon mercato per evitare i costi della cremazione. Gli imputati andranno acon l’accusa di truffa e vilipendio di cadavere, per i fatti risalenti avvenuti alno di, tra gennaio e febbraio del 2020. La stessa Ama ha deciso di costituirsi parte civile, chiedendo un risarcimento da mezzo milione diper il “gravissimo danno economico diretto e indiretto, oltre che d’immagine, che gli imputati hanno recato alla società”, hanno detto i legali della municipalizzatana dei rifiuti, a cui compete anche il servizio di ...

