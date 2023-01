Roma | mutilavano cadaveri per arrotondare lo stipendio | 16 a processo Ama | ”Danno da mezzo milione”

(Di lunedì 2 gennaio 2023). Lucrare sui morti e sul dolore, questo quello che è successo al cimitero Flaminio tra gennaio e febbraio del 2020, raccontato da Repubblica con un pezzo di questa mattina. Una decina di dipendenti Ama, con il supporto di 3 impresari funebri, avevano un vero e proprio giro d’affari, illegale e macabro: le salme mummificate venivano tagliate con un coltello, i resti buttati direttamente nell’ossario comune per incassare soldi a profusione. Poi, ai familiari dei morti, messi davanti all’opzione di una cremazione onerosa – più di mille euro in totale – veniva offerta generosamente un’altra opzione più economica: la spesa totale sarebbe stata di soli 300 euro. Ma il business è stato fermato, ora 16 persone sono finite acon accuse pesantissime che vanno dalla truffa al vilipendio di cadavere., si rompe l’impianto di ...

ilmattino.it

Le salme mummificate tagliate con un coltello. I resti buttati nell'ossario comune con l'obiettivo di incassare i soldi dei parenti dei defunti imbrogliandoli. Questo è ciò che è accaduto al cimitero ...Cadaveri mutilati con seghe e martelli, articolazioni spezzate, per fare spazio nei loculi del cimitero , con i resti riposti negli ossari prima del tempo. Ma anche finte cremazioni e, soprattutto, ... Prima Porta, così mutilavano i cadaveri nel cimitero. Ama: danni da 500mila euro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cadaveri mutilati con seghe e martelli, articolazioni spezzate, per fare spazio nei loculi del cimitero, con i resti riposti negli ossari prima del tempo. Ma anche finte cremazioni e, ...