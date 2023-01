Roma | il primo allenamento di Solbakken

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ilda calciatore dellaper Ola, attaccante norvegese arrivato dal Bodo Glimt Sul suo profilo twitter, laha pubblicato ildel 2023, che è coinciso con la prima apparizione in campo di Ola. Ildel 2023 ?Ildi Ola??#ASpic.twitter.com/x1z9tyqmFq— AS(@OfficialAS) January 1, 2023 Dopo tante sedute in solitaria, determinate dal rifiuto del Bodo Glimt di lasciarlo libero nonostante il campionato in Norvegia fosse già finito, l’attaccante 24enne ha iniziato a lavorare in gruppo. Dove si è ...

RomaToday

