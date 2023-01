Roma | il mistero della giovane israeliana accoltellata alla stazione Termini

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Mentre acquistava un bigliettomacchinetta, un uomo l'ha colpita tre volte. La ragazza, in ospedale in gravi condizioni, ha spiegato di non averlo mai visto prima

Gazzetta di Parma

Come quest'ultimo, da papa dovette affrontare l'eterno problema jihadista, il quale, ieri come oggi, di massacro in massacro non facevadi puntare a. Pio V riuscì a risolvere il problema ...Una brillante operazione di intelligence, che però resterà avvolta dalsotto alcuni aspetti ... a, Milano, Firenze, e dal fallito attentato a Maurizio Costanzo. Ed è l'anno cardine per il ... Ragazza israeliana accoltellata in stazione a Roma: è grave, mistero sull'aggressione Mentre acquistava un biglietto alla macchinetta, un uomo l'ha colpita tre volte. La ragazza, in ospedale in gravi condizioni, ha spiegato di non averlo mai visto prima ...La ragazza israeliana colpita più volte da un uomo con una busta blu mentre comprava un biglietto a una macchinetta della stazione ...