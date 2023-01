Roma | caprone si scaglia contro un’auto | ferita una signora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sta sfuggendo di mano la situazione nel quadrante di Monte Cucco, a. Questa mattina verso l’ora di pranzo, una delle tante capre che pascolano per le strade del quartiere e della zona del Trullo, ha deciso di caricaremobile lungo la carreggiata di via Newton, ovvero la strada che collega la-Fiumicino con i quartieri di Portuense e Monteverde. Nell’anomalo assalto, a farsi male sono stati la macchina, fortemente danneggiata, e la proprietaria del mezzo. Ilche assalta le macchine su via Newton, aCome sappiamo, la situazione delle capre nell’XI Municipio sta letteralmente sfuggendo di mare, creando una vera e propria emergenza per cittadini e politica locale. Dopo il pascolo in giro per le strade del Trullo, oggi le capre hanno messo in mostra la prima azione pericolosa ...