Roma Bologna | Dybala titolare rilancia i Fab Four

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Secondo La Gazzetta dello Sport, anche se non giocada quasi 3 mesi, Paulovuole esserci inche segna il ritorno del campionato il 4 gennaio. Ed il ritorno dell’argentino campione del mondo – è stato uno dei rigoristi della finale – potrebbe anche far decidere a Mourinho il rilancio dei Fab. Finora, la Joya, Zaniolo, Pellegrini e Abraham sono stati impiegati insieme solamente 113 minuti: 68 contro la Salernitana e 45 contro la Cremonese. Vedremo giovedì se il quartetto che fa sognare i tifosi giallorossi viene considerato pronto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quattro le sconfitte di Atalanta e. Cinque quelle dell'Inter. Mentre sono sei per Torino, Fiorentina,, Salernitana, Empoli e Lecce. La maglia nera va al fanalino Verona, che con ... Bologna, domani alle 14 la conferenza stampa di Motta Roma - Dopo le scorpacciate di Natale e Capodanno, è tempo di fare lunghe passeggiate tra le vetrine e i negozi di Roma in occasione dei saldi invernali 2023.Ma quando iniziano i saldi 2023 Semplice, ...Il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma e il suo procuratore ha parlato con l'Inter per un biennale ...