Roma | blitz ambientalisti a Palazzo Madama | 5 persone identificate

(Di lunedì 2 gennaio 2023), 2 gen. (Adnkronos) - Cinquesono state accompagnate in questura aper esseree la loro posizione è al vaglio in relazione aldi questa mattina di Ultima generazione a. Le indagini sono svolte dalla Digos die dai carabinieri.

Il Tempo

... ma soprattutto per invertire una tendenza che nella prima parte della stagione, prima deldi ... all'ottava con il passo falso casalingo contro la(2 - 1) e alla tredicesima con la "scoppola"...commenta Adi un gruppo di ambientalisti di 'Ultima Generazione' che ha lanciato vernice sulla facciata del Senato. Imbrattate anche alcune finestre oltre che un portone di palazzo Madama. Sono ... Capodanno Roma, blitz anarchici per Cospito: alta tensione. Indaga la Digos Un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione ha imbrattato con vernice rossa la sede del Senato a Roma. Il blitz degli ambientalisti è avvenuto poco dopo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...