Roma | attivisti imbrattano Palazzo Madama | vernice sulla facciata del Senato | ecco il video GUARDA

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Blitz deglidi Ultima Generazione stamattina lunedì 2 gennaio 2023 davanti alla sede del. “Armati” di bombolette spray alcuni ragazzi hanno imbrattato con dellaladiprima di essere fermati dai Carabinieri. Cinque le persone fermate che sono state bloccate e condotte in questura dalla Digos, con ausilio dei Militari dell’Arma. La loro posizione è ora al vaglio. In aggiornamentodelilsu Il Corriere della Città.

Canale Dieci

