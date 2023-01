Roma | approvato il bilancio | rosso di 219 milioni | peggior dato di sempre

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Lahailrelativo al 2021-2022 e per quanto riguarda questo esercizio si segnala una perdita importante, pari a 219.3di euro di. Si tratta del tatoe della sua storia, causato non solo dal Covid-19. Ma da Trigoria non si definiscono sorpresi, perché la semestrale precedente aveva già previsto delle perdite simili. I costi del personale quelli che pesano di più: 182, di cui circa 155 per i calciatori, di fatto di poco superiori ai ricavi totali, che si attestano intorno ai 200di euro. La, inoltre, come ricorda l’Ansa ha aderito al decreto liquidità che consente alle aziende di ripianare i deficit nell’arco di 4 esercizi. SportFace.

Agenzia ANSA

