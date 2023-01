Roma | anziana con figlia disabile resta senza cibo | interviene la Polizia locale

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 gennaio 2023)– Oltre 800 gli agenti delladiCapitale impegnati nel piano dei controlli di Capodanno predisposto dal Comando Generale. Tra le richieste di intervento giunte alla sala radio delladiCapitale, una donna di 70 anni intorno alle 23.00 ha chiamato per chiedere aiuto, in quanto si trovava da sola in casa, con unanulla da mangiare la notte di Capodanno. L’operatore ha contattato una pattuglia di zona del Gruppo Torri, che è riuscita in brevissimo tempo a prendere alcune cose da mangiare ed un panettone con il quale l’donna ha potuto festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, ringraziando gli agenti per l’insperato regalo ricevuto proprio quando aveva pensato di non avere più ...