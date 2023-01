Roberto Rigoli | chi è il microbiologo che rischia il processo

PadovaOggi

I pm scoprono che, direttore della microbiologia di Treviso, non ha svolto il compito di certificare l'idoneità dei test. A luglio la procura chiede il rinvio a giudizio per lui e per ...Questi praticamente hanno accettato come giustificazione la dichiarazione di- direttore della microbiologia di Treviso, incaricato di confermare l'idoneità clinico - scientifica dei ... Inchiesta sui tamponi rapidi, l'avvocato di Rigoli: «Nessuna falsa documentazione» Roberto Rigoli, e l'ex dg di Azienda Zero, Patrizia Simionato. Entrambi devono rispondere di falso ideologico e di "turbata libertà di scelta del contraente". L'inchiesta (lo scorso 13 dicembre si è ..."L'accusa non mette assolutamente in dubbio l'utilità e l'attendibilità dei test rapidi antigenici oggetto delle indagini. Test utilizzati ancora oggi a livello internazionale. (ANSA) ...