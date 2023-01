Riprende la Serie A | da dove si riparte?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dopo oltre un mese e mezzo di pausa per consentire lo svolgimento dei Mondiali in Qatar, i vari campionati nazionali si sono rimessi in moto, ad eccezione di quello italianosolo il 4 gennaiolaA con la supersfida Inter-Napoli. Vediamo come stanno le big che si daranno battaglia fino alla fine.LAA: IL PUNTO SULLE PRIME SETTE IN CLASSIFICA NAPOLI(41 PUNTI) I partenopei hanno fin qui dimostrato di essere un rullo compressore e di non avere rivali. La sfida con i nerazzurri rappresenta un ulteriore banco di prova il cui esito dira’ tanto. In caso di vittoria, la strada verso il titolo sarebbe quasi spianata, mentre una sconfitta minerebbe qualche certezza. MILAN(33 PUNTI) I rossoneri sono chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Fin ...