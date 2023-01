Riecco Di Maria e Paredes | sono già in campo alla Continassa Ma per Cremona

Tuttosport

Dal veglione di San Silvestro a casa Messi alla Continassa: Angel Die Leandro Paredes sono arrivati a Caselle questa mattina alle 8.30 ed alle 11 erano pronti per l'allenamento in maglia bianconera, alla Continassa, come mostra anche un video pubblicato su ...Sullo stesso argomento Juventus Die Paredes, l'accoglienza di Bonucci Ad accogliere Die Paredes ci ha pensato Bonucci . Il capitano ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ... Juventus, riecco Di Maria e Paredes. Il saluto di Bonucci: "Bentornati campioni" Polemica Juve, tifosi delusi da Di Maria e Paredes: «Professionalità zero». Per Allegri non c’è caso ma il popolo bianconero non ha apprezzato Questa sera Di Maria e Leandro Paredes sono attesi alla C ...Polemica Juve, tifosi delusi da Di Maria e Paredes: «Professionalità zero». Per Allegri non c’è caso ma il popolo bianconero non ha apprezzato Questa sera Di Maria e Leandro Paredes sono attesi alla C ...