Ricchezza e società del rischio | storia dell’ideatore dei bitcoin

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sono sempre le persone normali che cambiano il mondo. L’importante è crederci, senza stancarsi mai di sfidare l’esistente. L’uomo più ricco del mondo (Rizzoli) è un libro su una di queste persone, Satoshi Nakamoto, ideatore dei(forse) – non vogliamo infatti togliere al lettore il gusto di scoprire la composizione del puzzle fino allo svelamento del mistero. Si capisce subito che il problema non è l’identità del singolo, perché non fa la differenza, l’attenzione dell’autore si concentra sull’entità e le conseguenze della rivoluzione tecnologica. «Nakamoto potrebbe essere una delle tante icone, reali o virtuali, della digital society. Una delle nuove divinità della nostra epoca, da sempre gli uomini hanno bisogno di trovare guide e quando le guide terrene falliscono, cerchiamo risposte e responsabilità in modelli che hanno matrici ideologiche, spirituali, ...

Key4biz.it

... che dà non solo freschezza al racconto, ma anche quella densità ealla parola, nell'..." specie per colui che per età non ha vissuto o lambito quei periodi storici e sociali " unapiù ...Ancora più ambiziose sono le mire di alcuneche parlano sempre più di turismo spaziale, ...I contribuenti che hanno finanziato la ricerca di base non hanno avuto alcun interesse nella... Manovra di bilancio vs Costituzione: ricchezza per pochi, povertà ...