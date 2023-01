Riccardo Guarnieri | Natale in love per il cavaliere | beccato proprio con lei Scoop

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Si continua a parlare ancora di. Ildi Uomini e donne, dopo aver perso per sempre la sua Ida Platano pare non trovi pace. Spesso si è parlato di lui nel corso di queste puntate ma anche nelle nuove registrazioni iltarantino ancora una volta è stato lui i l protagonista. L'articolo proviene da KontroKultura.

Newsby

Dopo anni di turbolento tira e molla col suo ex, la dama bresciana ha ritrovato il sorriso al fianco di Alessandro, col quale appare sorridente e serena come non era da tempo. I ...... Il discusso cavaliere provocato da Gianni Sperti: 'Ecco cosa gli regalerei' L'ex ballerino che di recente ha avuto dei dubbi, ha stuzzicato, facendo sapere che dono gli farebbe ... Riccardo Guarnieri passa il Natale con una nuova compagnia: appare per la prima volta sui social Dimenticatelo così: Alessandro di Uomini e Donne ha cambiato completamente look; come si è mostrato attraverso i social.Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria si è scagliata contro due cavalieri e Gemma è stata di nuovo abbandonata ...