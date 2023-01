Rian Johnson svela come combattere i fan tossici e i troll

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Comicsmovietv. Il registasi è dovuto specializzare in “tecniche di difesa dai”. In questo momento si sta godendo il successo di Glass Onion: A Knives Out Mistery (disponibile su Netflix), ma nelle sue interviste non smette di citare il suo “periodo” in Lucasfilm. Dopo l’arrivo di Episodio VIII – Gli Ultimi Jedi

BadTaste.it Cinema

... a spiegare nel corso di un'intervista perché abbia accettato di effettuare una breve comparsata in Glass Onion: In un approfondimento pubblicato dal sito ufficiale di Netflix,spiega di ...... il cast del nuovo film Netflix Conosciamo meglio i protagonisti principali del mistery drama diretto da, sequel di Knives Out - Cena con Delitto Dopo il suo addio a James Bond, Daniel ... Rian Johnson illustra il miglior modo per gestire i troll online: affrontandoli a muso duro Hugh Grant ha confermato ufficialmente il ruolo da lui interpretato nel breve cameo in cui compare in Glass Onion - Knives Out in veste di marito del detective Benoit Blanc.Secondo Rian Johnson non è più tempo d'ignorare i troll che, invece, vanno affrontati ed estirpati come se fossero ...