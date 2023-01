(Di lunedì 2 gennaio 2023) Una puntata interessante:lLe stragi del 1992 e del 1993 in Italia: ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili, e uomini che per anni hanno scelto il silenzio. Ed è sempre ...

Globalist.it

", il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda lunedì 2 gennaio, alle 21.25 su Rai 3, ... poco prima della. Una informazione dal grande valore investigativo, ma incredibilmente non ...... poco prima della. Una informazione dal grande valore investigativo, ma incredibilmente non ...si era già occupato della vicenda nel Maggio scorso. Solo oggi, rileggendo la storia, si ... Report: strage di Capaci e l’inchiesta sui test rapidi anti-Covid nel Veneto Prima puntata del 2023 per Report, lo storico programma di inchieste della Rai. Sigfrido Ranucci e la sua squadra tornano a appassionare tantissimi affezionati telespettatori, che come ogni lunedì asp ...«Report», il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda lunedì 2 gennaio, alle 21.25 su Rai 3 si occupa della strage di Capaci, del Covid nel Veneto e di scuola ...