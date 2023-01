Report e le intercettazioni di Luca Zaia su Andrea Crisanti | «Lo farò schiantare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nella puntata diin onda stasera su Raitre si parlerà del presidente della Regione Venetoe della guerra con il microbiologo. Che tra il governatore e l’attuale senatore del Partito Democratico non corresse buon sangue è noto da tempo. Tanto che la regione accusò lo scienziato di diffamazione per le critiche al sistema di prevenzione nella regione. Ma tutto parte dallo studio che screditava i test rapidi acquistati dal Veneto e da altre cinque regioni. E dai colloqui telefonici dello stessosul professore: «Sono qua a rompermi i coglioni da 16 mesi, stiamo per portarlo allo schianto e voi andate a concordare la lettera per togliere le castagne dal fuoco al senato accademico, per sistemare». Tutto parte da un’inchiesta ...