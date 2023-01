Regione Lazio | aumenta l’Irpef | non rispettato l’accordo coi sindacati

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Segretario Regionale UGLArmando Valiani, firma l’atto d’accusa nei confronti della Giunta uscente che ha mantenuto l’aliquota dell’1,73%, (1,23, aliquota base, più 0,50 aliquota sanità), per il primo scaglione di reddito sino a 15 mila euro applicando, per tutti gli altri, 15-28 mila, 28-50 mila, oltre 50 mila, una maggiorazione dell’1,60, arrivando così al 3,33%, che è il massimo consentito dalla normativa nazionale. L’UGL attacca la: “Noncoi” “Lanon si attiene ai protocolli firmati con le organizzazioni sindacali per abbatteree, nel silenzio più totale,l’imposta. Continuiamo ad essere lapiù tartassata ...

Repubblica Roma

Seguono i 75 in Puglia, i 71 in Veneto e Trentino Alto Adige, i 57 in Campania, i 52 del, i ... Unicadove il Capodanno ha permesso ai vigili del fuoco di non uscire dalla caserma la ...Lo dichiara in una nota Alessio D'Amato, candidato del centrosinistra alla Presidenza della, replicando cosi' a quanto affermato stamane dal candidato Francesco Rocca in materia di ... Regionali Lazio, Meloni cancella il candidato Rocca: nei manifesti il volto della premier