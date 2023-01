Regione Campania | 345 nuovi positivi | tasso di incidenza scende al 15 | 4%

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 345 ial Covid ina fronte di 2.232 tamponi effettuati (di cui 476 molecolari) con undidel 15,45 per cento (ieri era al 19,84 per cento). I decessi sono due ai quali vanno aggiunti due altri decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 17 a fronte di una disponibilità di 575 posti (- 2 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in area medica sono 366, con un incremento di 16 ...