(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Prevista nei prossimi giorni, a Roma, unaufficiale della candidatura alla presidenza della Regionediper il M5S. Probabile, a quanto apprende l’Adnkronos, la presenza all’incontro del leader del Movimento Giuseppe Conte. Ancora non è stata stabilita la data esatta, che dovrebbe però cadere in uno dei giorni della settimana prossima, subito dopo le feste. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Covid, poco fa dalla regione hanno informato che oggi nelsu 1.643 tamponi molecolari e 4.721 tamponi antigenici per un totale di 6.364 tamponi eseguiti ... Vediamo i numerinel dettaglio ...Italia Chi è Donatella Bianchi, la candidata del M5s voluta da Conte per le elezioninel"Un'oasi di pace e tranquillità progettata per aiutarti a ristabilire il contatto con la tua ... Regionali Lazio, M5S verso presentazione Donatella Bianchi