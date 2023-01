Regionali 2024 | Cirio | “Scelta di ricandidarmi dipende dalla coalizione”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Allontana ancora le voci di una sua possibile ricandidatura alle prossimeAlbertoche in occasione della conferenza di inizio anno della sua giunta schiva la domanda precisando che “non è unadel presidente, ma della, quindi nei prossimi mesi parlerò direttamente con lae decideremo lamigliore. Ora, però, quello che a me interessa è continuare a lavorare guardando avanti”. A dirlo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto, rispondendo a una domanda su una sua possibile ricandidatura alledel. “Ringrazio gli alleati che hanno mostrato apprezzamento per il mio lavoro, la Lega, FdI, il mio partito Forza Italia e le liste civiche – ha aggiunto – in questi tre ...

