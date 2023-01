Reggina | il presidente Cardona a tutto campo e la chicca sulla scelta di Inzaghi

CityNow

Stasera, alle ore 18, l'arcivescovo metropolita di Reggio Calabria - Bova edella Conferenza episcopale calabra, mons. Fortunato Morrone, presiederà in duomo una ...nella cattedrale...... scrittore e animatore culturale, tra le figure più significative della culturadel secondo ... È stato Stefano Iorfida,dell'Associazione Culturale Anassilaos, che all'illustre ... Reggina: il presidente Cardona a tutto campo e la chicca sulla ... 'Dobbiamo farci trovare pronti, proviamoci' REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - 'Quando ho accettato la Reggina pensavo a un progetto triennale, adesso ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...