Reddito di cittadinanza | nel 2022 in Sardegna i Carabinieri hanno denunciato 259 furbetti

(Di lunedì 2 gennaio 2023) CAGLIARI – Ilsi è chiuso incon 259 persone denunciate perché percettori indebiti deldi. E’ il bilancio delle attività di verifica deidel comando della legione isolana, controlli effettuati in collaborazione con gli uffici provinciali dell’Inps. In particolare, sono state accertate 112 condotte fraudolente nella provincia di Sassari, 62 in quella di Cagliari, 48 nel nuorese e 37 ad Oristano. Le violazioni contestate a cittadini stranieri si attestano a circa un terzo del dato complessivo. I comportamenti fraudolenti più comuni rilevati dai militari dell’Arma sono generalmente riconducibili a condotte di falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti utili per accedere al contributo – ad esempio, avere un Isee inferiore a 9.360 euro o un patrimonio ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e la situazione in Europa: i nostri aggiornamenti È arrivato il 2023: le nostre classifiche per prepararsi al meglio Bonus,die tutte ...... quelli che dicono 'mettiamo al centro il lavoro' senza dire nulla come favorire le imprese a crearlo, quelli che ildiva cambiato ma non abolito senza dire come, quelli della ... Reddito di cittadinanza, smart working e stranieri: ecco come cambia il mondo del lavoro nel 2023 CAGLIARI – Il 2022 si è chiuso in Sardegna con 259 persone denunciate perché percettori indebiti del reddito di cittadinanza. E’ il bilancio delle attività di verifica dei Carabinieri del comando ...«Creeremo condizioni di lavoro per tanti giovani», ha dichiarato l'onorevole Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ...