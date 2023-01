Reddito di cittadinanza | il piano Calderone | “Separare l’assistenza dalla ricerca dell’impiego”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La ministra: «Va sostenuto il potere d’acquisto, il cuneo è da tagliare del 5 per cento. Per le pensioni via dal 19 al confronto con le parti sociali su una riforma complessiva»

Il Sole 24 ORE

die Naspi, il calendario pagamenti IL MECCANISMO Al di là dello stato di avanzamento dei lavori, potranno godere dei benefici del 90 per cento fino a fine 2023 le villette, ...E l'account satirico delle Frasi di Osho: 'Sole,di... e sei in pole position', conclude Frucci. Ascolta l'articolo - A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font ... Effetto dotazione, reddito di cittadinanza e giustizia contributiva Sarà più facile per le aziende assumere lavoratori a tempo determinato con contratti fino a due anni. Dopo il Reddito di cittadinanza, il governo si prepara a rivedere anche le norme ...Il 2023 è l’ultimo per il Reddito di cittadinanza che, dice il governo, verrà sostituito da qualcos’altro nel 2024. Già da quest’anno, però, le persone che l’esecutivo ritiene “occupabili” non potrann ...