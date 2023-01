Reddito di cittadinanza ai parenti dei boss | sequestrati 220 mila euro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) E’ di circa 220l’importo che i carabinieri hanno sequestrato a 20 persone che avrebbero vincoli di parentela con esponenti di clan del Napoletano: somma che i destinatari del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, hanno percepito comedinel periodo compreso tra i mesi di marzo 2019 e settembre 2021. I 20 sono accusati di “truffa aggravata per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche” e “omessa comunicazione delle variazioni di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione deldi”. Nel corso delle indagini dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinate dalla Procura, è emerso che i percettori del, nella domanda per accedere al ...

