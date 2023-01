Real Sociedad | primi contatti con un ex Ajax

Sportitalia

...00 Nizza - Lens 0 - 0 21:00 Marsiglia - Toulouse 6 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Baskonia -...- Osasuna 2 - 0 16:15 Villarreal - Valencia 2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Tottenham - ......00 Nizza - Lens 0 - 0 21:00 Marsiglia - Toulouse 6 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Baskonia -...- Osasuna 2 - 0 16:15 Villarreal - Valencia 2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Tottenham - ... Real Sociedad, interessamento per Daley Blind: l'olandese è ... Il laterale mancino è tornato a giocare dopo la rottura del legamento crociato dello scorso marzo: in campo nel finale di gara con l'Osasuna.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...