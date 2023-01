Real Madrid | Ancelotti | 'Kroos? Impossibile pensare che smetta'

Calciomercato.com

(Spagna) - Non si placano le polemiche in Spagna dopo gli spiacevoli avvenimenti accaduti nell'ultima partita di Liga tra Valladolid e. Ancora una volta . Il brasiliano, furioso per l'accaduto, ha denunciato sui social l'ignavia della Liga sull'argomento con rispondendo anche a tono al giocatore del. La ...Per l'attacco, infine, attenzione ai nomi di Asensio - eventuale erede di Angel Di Maria - e Memphis Depay, in scadenza cone ... Newcastle, offerta per un difensore del Real Madrid L'allenatore dei Blancos si schiera fermamente al fianco del suo calciatore dopo gli spiacevoli episodi accaduti a Valladolid: messaggio chiaro a ..."Non so cosa accadra' nel 2023. Ho l'illusione che ce la faremo bene, che sara' come nel 2022. È la sfida che abbiamo. Non voglio ...